Chinas Dienstleistungssektor schrumpft im August

Die zunehmenden Corona-Fallzahlen haben die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor belastet. Der Indikator für die Aktivität im Servicebereich sank deutlich auf 47,5 von 53,3 im Juli, wie das Statistikamt mitteilte. Schwach entwickelte sich auch der offizielle Einkaufsmanagerindex, der mit 50,1 nach 50,4 im Juli sogar auf den tiefsten Stand seit 18 Monaten fiel. Ökonomen hatten mit 50,2 etwas mehr erwartet. Ein Wert oberhalb von 50 Punkten deutet auf Wachstum hin.

Südkorea plant für 2022 Konjunkturprogramm

Südkoreas Regierung will im kommenden Jahr die Staatsausgaben weiter steigern und an fiskalischen Anreizen festhalten, damit sich die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens von den Auswirkungen des Covid-19 erholen kann. Der am Dienstag vom südkoreanischen Wirtschafts- und Finanzministerium veröffentlichte Haushaltsplan sieht für 2022 einen Anstieg der Staatsausgaben um 8,3 Prozent auf 604,400 Billionen Won (439,23 Milliarden Euro) vor.

IW: Bei weiter steigender Inflation Umverteilungskämpfe

Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 2021 nach Erkenntnissen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 2021 deutlich zugenommen. Laut dem neuen IW-Tarifbericht, über den die Tageszeitung Welt berichtet, lag die Konfliktintensität im ersten Halbjahr im Schnitt bei 8,4 Punkten pro Tarifkonflikt. Der Wert beruht auf Punkten, die für unterschiedliche Eskalationsstufen vergeben werden - etwa Streikdrohungen, Warnstreiks, juristischen Auseinandersetzungen und Urabstimmung. Er ist laut dem Bericht deutlich höher als im vergangenen Jahr, als pro Verhandlung im Schnitt nur 2,3 Punkte gemessen wurden.

US-Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen

Die USA haben ihren Truppenabzug aus Afghanistan abgeschlossen und ihren Militäreinsatz am Hindukusch damit nach 20 Jahren beendet. Eine letzte US-Militärmaschine hob in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit Kabul) vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ab, wie die US-Streitkräfte mitteilten. Damit ist auch die militärische Evakierungsmission abgeschlossen. US-Präsident Joe Biden hatte einen vollständigen Truppenabzug bis zum 31. August angeordnet.

Taliban wollen "gute Beziehungen" mit den USA

Nach dem Abzug der US-Truppen wollen die radikalislamischen Taliban nach eigenen Angaben "gute" Beziehungen mit den USA. "Wir wollen gute Beziehungen zu den USA und der ganzen Welt haben", sagte der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid bei einer Rede am Flughafen in Kabul. "Wir begrüßen gute diplomatische Beziehungen mit allen."

USA verlegen afghanische Botschaft vorerst nach Katar

Nach dem Truppenabzug aus Afghanistan haben die USA ihre diplomatische Präsenz am Hindukusch bis auf Weiteres ausgesetzt und die Botschaft von Kabul nach Doha verlegt. Die USA würden ihre diplomatischen Aktivitäten vorerst nach Katar verlagern, sagte US-Außenminister Antony Blinken in Washington. Wenige Stunden zuvor hatten die letzten US-Soldaten Kabul verlassen und damit den 20 Jahre währenden Einsatz in Afghanistan beendet.

Botschafter: Pakistan nimmt keine Flüchtlinge mehr aus Afghanistan auf

Pakistan wird nach den Worten seines Botschafters in Deutschland keine weiteren Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Sein Land unterstütze mit allen Kräften die Ausreise von Afghanen in andere Länder, die es nicht vor dem Ende der Militärmission außer Landes geschafft hätten, sagte Mohammad Faisal dem Tagesspiegel vor dem Besuch von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Islamabad. Die Grenzen würden erst einmal geöffnet bleiben.

UN-Sicherheitsrat fordert Taliban zur Ermöglichung von Ausreisen aus Afghanistan auf

Der UN-Sicherheitsrat hat die radikalislamischen Taliban in einer Resolution dazu aufgefordert, eine "sichere" Ausreise von Afghanen und ausländischen Staatsangehörigen aus Afghanistan zu ermöglichen. Für die Resolution stimmten 13 Mitgliedsstaaten. Die Veto-Mächte China und Russland enthielten sich. Die zuvor von Frankreich geforderte Schaffung einer "sicheren Zone" in Kabul beschloss der Sicherheitsrat hingegen nicht.

Hurrikan "Ida" richtet "katastrophale" Schäden in Louisiana an

Einen Tag nach seinem Landfall sind die "katastrophalen" Schäden durch den Hurrikan "Ida" im US-Bundesstaat Louisiana sichtbar geworden. Am Montag saßen Menschen vielerorts noch in den steigenden Fluten fest, abgerissene Dächer von Häusern lagen in den Straßen. Die Stadt New Orleans war 24 Stunden nach dem Eintreffen von "Ida" immer noch fast gänzlich ohne Strom. Die Zahl der Opfer erhöhte sich auf zwei.

Frankreich/Privater Konsum Juli -2,2% gg Vm; -4,6% gg Vj

Japan/Industrieproduktion Juli -1,5% (PROG: -2,5%) gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Juli 2,8% (PROG: 2,9%)

Südkorea Index Frühindikatoren Juli 102,6 (Juni: 102,8)

