Am Schweizer Digitaltag sollen alle Bevölkerungsgruppen mit der Digitalisierung in Berührung kommen, damit sie ihre Teilhabe an der digitalen Welt festigen können.Zürich - Am Schweizer Digitaltag sollen alle Bevölkerungsgruppen mit der Digitalisierung in Berührung kommen, damit sie ihre Teilhabe an der digitalen Welt festigen können. Der digitale Wandel wird in all seinen Facetten erlebbar sein; dies gilt sowohl für die Chancen als auch für die Risiken. Im Zentrum steht jedoch die Stärkung der Handlungskompetenzen für die digitale Zukunft.

