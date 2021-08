Paions Vertriebspartner Hana Pharm hat in Südkorea eine Erweiterung der Zulassung des neuen Narosemittels Byfavo (Remimazolam) erreicht. Bisher war das Mittel in dem Land in der 50mg-Variante bereits für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...