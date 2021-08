Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax fester ++ Zoom legt zahlen vor ++ Apple: iPhone 13 mit neuem Feature? ++ Paypal: Einstieg in neuen Markt?

> MÄRKTE & KURSE | Die jüngste Aussage von Fed-Chef Jerome Powell zum geldpolitischen Kurs der US-Notenbank sorgte auch am Montag an den US-Börsen für eine Fortsetzung der Rekordjagd. Powell hatte in der Vorwoche bei der Tagung in Jackson Hole erklärt, dass eine Rückführung der Anleihekäufe nicht notwendigerweise eine Erhöhung der Leitzinsen bedeuten würde. Davon profitierten gestern insbesondere die zinssensiblen Technologietitel wie Microsoft oder Apple. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 0,16 % bei 35.399,84 Punkte, während der S& P 500 (+ 0,43 % auf 4.528 Punkte) und der Nasdaq 100 (+ 1,12 % auf 15.605 Punkte) im Handelsverlauf neue Bestmarken erreichten. An den deutschen Börsen stehen heute die Verbraucherpreise in der Eurozone für den August im Fokus, die von Eurostat um 11.00 Uhr veröffentlich werden. Gestern waren bereits die deutschen Verbraucherpreise (+ 3,9 %) für August vorgelegt worden. Der Dax eröffnete heute Morgen 0,26 % fester bei 15.929 Punkten.

Der Videokonferenzdienstleister Zoom hat seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt.

