An der Börse findet der MDAX zur Stunde keine klare Richtung. Derzeit liegt das Börsenbarometer mit 0,08 Prozent ganz leicht im Plus. Am hiesigen Aktienmarkt zeigen sich die privaten und institutionellen Investoren aktuell nicht in Kauflaune, sie verkaufen aber auch nicht in größerem Maß.

