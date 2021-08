Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn in einer leicht festeren Verfassung, obwohl die Inflationsraten in Deutschland und Spanien weiter zugelegt haben, so die Analysten der Helaba.Emissionsseitig liege der Fokus auf Italien und den Niederlanden. Durchweg handele es sich um Aufstockungen und in der Summe stünden Papiere im Volumen von mehr als 10 Mrd. EUR an. Da dem Angebot in dieser Woche hohe Tilgungen gegenüberstünden, sollte es trotz der zuletzt sichtbaren Ausweitungstendenz der BTPs gegenüber Bunds ausreichend große Nachfrage geben. ...

