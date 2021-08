Wien (ots) - Bessere digitale Bürgerservices mit dem Acta Nova Dialog Portal von Gentics Software und RubiconGerade die Situation der letzten Monate veranschaulichte, dass die Digitalisierung von Bürgerservices essenziell für die Handlungsfähigkeit öffentlicher Stellen ist. Mit dem neuen und in seiner Art revolutionären Modul Dialog Portal für Acta Nova können Bürgerservices direkt aus dem elektronischen Geschäftsverwaltungssystem (GEVER) der schweizerischen Bundesämter heraus ohne zusätzliche Programmierung zur Verfügung gestellt werden. Die neue Entwicklung der Wiener Softwareunternehmen Gentics Software und Rubicon ermöglicht die orts- und zeitunabhängige Erledigung von Amtswegen und Behördengängen."Bürgerservices und interne Prozesse von Behörden können in der Beantragung und Bearbeitung sehr kompliziert und aufwendig sein. Das neue Portal ermöglicht es Institutionen, ihre virtuellen Services in kompakter Form zu bündeln und auch ohne IT-Vorkenntnisse einfach den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen", erklärt Philipp Dörre, Geschäftsführer von Gentics Software, Wien. "Privatpersonen können dadurch zum Beispiel ganz unkompliziert Wohnsitzänderungen online beantragen. Der Bearbeitungsfortschritt kann direkt über das Portal eingesehen werden. Auch die Kommunikation zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den Behörden läuft direkt über das Portal."Kein technisches Vorwissen notwendigDas Acta Nova Dialog Portal wurde entwickelt, um es Behördenmitarbeitern auch ohne technisches Vorwissen zu ermöglichen, komplexe Services einfach online darzustellen und transparent zu bearbeiten. "Das Dialog Portal ist eine Erweiterung von Acta Nova, der Standardsoftware für effiziente Geschäftsverwaltung und kann ganz schnell und unkompliziert eingerichtet werden", sagt Christoph Unger, Bereichsleiter und Prokurist bei Rubicon. "Die einzelnen Formulare und Eingabemasken können ganz einfach von den jeweiligen Mitarbeitern generiert werden. Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, dass es barrierefreie und unkomplizierte Onlineservices braucht. Mit dem Acta Nova Dialog Portal können wir das effizient gewährleisten."Weitere Informationen unter: https://actanova-dialogportal.com (https://www.actanova-dialogportal.com/)Pressekontakt:Pressestelle Gentics Software GmbH: Melzer PR Group; Telefon: +43-1-526 89 08-0; E-Mail: office@melzer-pr.comOriginal-Content von: Melzer PR Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065886/100876768