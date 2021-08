Der Krypto-Markt zieht zum Wochenbeginn wieder an und alle der Top 5 Coins notieren am heutigen Dienstag im Plus. Die technische Lage bei Ethereum ist momentan besonders vielversprechend, da es durch den bevorstehenden Ausbruch jetzt zu einer schnellen Bewegung kommen kann. Diese Marken sind dabei besonders wichtig.Nach der sportlichen Rallye war eine Konsolidierung überfällig und so pendelt der Kurs für einen Ether (ETH) seit Mitte August in einer Range. Diese verläuft im Preiskorridor von 2.892 ...

