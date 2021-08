Im Juli 2021 sind in Deutschland brutto rund 435 Megawatt (MW) an neuer Solarleistung installiert worden. Die Bundesnetzagentur meldet außerdem neue Windenergiekapazitäten von brutto 142 MW. Der Solarzubau in Deutschland lag im Juli 2021 bei 435 MW. Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur hervor. Der Wert ist damit höher als im Mai und Juni. Ferner betrug das Volumen von Anlagen außerhalb der EEG-Ausschreibungen 308,8 MW. Davon waren 10,2 MW Freiflächenanlagen, der kleinste Wert des Jahres. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...