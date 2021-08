Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt gestaltete sich ruhig, so die Analysten der Helaba.Sowohl primärseitig sei nichts zu berichten als auch vonseiten des Sekundärgeschehens. Dies möge der feiertagsbedingten Abwesenheit der britischen Händler geschuldet sein, lasse aber gleichzeitig hoffen, dass im Wochenverlauf mehr Aktivitäten zu vermelden seien. Einige Emittenten würden sich bereits in der Pipeline sammeln, so auch der Erstauftritt der kanadischen Equitable Bank mit einem EUR-Covered-Bond im Sub-Benchmarkbereich. ...

