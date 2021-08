... Aktivitäten aus und übernimmt 100 % der Anteile entsprechender Joint Ventures. Der russisch-niederländische Internetkonzern wird bisher gemeinsam verantworteten Aktivitäten der Bereiche Food-Technologie, Auslieferung und autonomes Fahren komplett besitzen. Im Bereich der Mobilitätsdienste wird der Anteil ausgebaut, mit der Option, auch hier UBER mittelfristig auszuzahlen. Die einzelnen Deals summieren sich auf 1 Mrd. $, die Auszahlung erfolgt laut YANDEX-Mitteilung in cash (nicht in eigenen Aktien).



Der YANDEX-Anteilsschein wird vor allem an US-Börsen gehandelt, er hatte im Februar ein Hoch bei 74,32 $ markiert und steht kurz vor dem erneuten Test dieser Marke.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



