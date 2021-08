Beim Stichwort E-Auto denken wohl die Wenigsten an Chemie. Und doch spielt diese Branche bei Batterien für die E-Mobilität eine wichtige Rolle. Wir zeigen in unserer interaktiven Karte Chemieunternehmen, die Batteriematerialien in Europa produzieren. Egal welchen Gegenstand man sich im Alltag ansieht, wenn man nur genau genug hinschaut und ihn - gedanklich oder tatsächlich - in seine Einzelteile zerlegt, hat am Ende alles mit Chemie zu tun. So auch bei E-Autos. Gerade ihr Antrieb, also die Batterien, funktionieren durch chemische Prozesse. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass viele ...

