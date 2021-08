Lufthansa: Passagierzahlen erholen sich allmählich

Werbung



Die größte deutsche Airline erreicht ytd. gut die Hälfte der Vor-Corona-Passagiere. Wegen stark gesunkener Kosten fließen Mittel zu.



Das deutsche MDAX®-Unternehmen Lufthansa vermeldet ein Passagiervolumen in Höhe von 50% im Vergleich zu 2019. In der Sommersaison habe der Wert sogar bei 60% gelegen. Für das Gesamtjahr geht Lufthansa-Chef Spohr allerdings von einem Flugangebot von 40% des Vorkrisenniveaus aus. Für den Herbst und Winter rechnet das Unternehmen wegen einer vierten Welle erneut mit harten Zeiten für den Luftverkehr.

Deutlich positiver fällt der Blick in die Zukunft hingegen bei der Frachtsparte Lufthansa Cargo aus. Erwartet wird, dass sie noch in diesem Jahr eine Milliarde Euro Betriebsergebnis erreichen wird. Hoffnungsfroh gab sich Spohr auch in Hinblick auf die Anzahl der Beschäftigten. Aufgrund ausreichender Vorbuchungen geht er davon aus, dass das Unternehmen nach der Krise noch mehr als 100.000 Mitarbeitende beschäftige.





