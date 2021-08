Trotz höherer Frequenzen auf der Flagship-Destination Jungfraujoch verharrte die Gruppe im ersten Halbjahr in den roten Zahlen.Interlaken - Im ersten Semster sind vorwiegend Schweizerinnen und Schweizer zum Jungfraujoch gereist. Wegen der anhaltenden Coronapandemie fielen die in normalen Zeiten besonders wichtigen Gruppenreisen aus Asien ganz weg, was das Geschäft deutlich wetterabhängiger machte. Von Januar bis Juni 2021 reisten 137'400 Besucher auf das Jungfraujoch, wie die Bergbahn-Betreiberin am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...