Das Comeback des Kryptomarkts ist in vollem Gange. Auf dem Weg zu neuen Hochs steht der Bitcoin nun an einem Schlüsselwiderstand.Der Bitcoin hat zu Wochenbeginn zum ersten Mal seit dem heftigen Rücksetzer im Mai die 50.000-Dollar-Marke zurückerobert. Es ist der vorläufige Höhepunkt der Erholungsrallye vom Juli-Tief, als er die 30.000er- Marke gerissen hatte und den mittelfristigen Seitwärtstrend nach unten zu verlassen drohte. Fünf Wochen sind seitdem vergangen und der Bitcoin hat in der Spitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...