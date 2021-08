DJ Deutsche-Wohnen-Gremien empfehlen Annahme der neuen Vonovia-Offerte

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen SE haben am Dienstag formell ihre Unterstützung für das neue Übernahmeangebot der Vonovia SE ausgesprochen und den Aktionären und Aktionärinnen dessen Annahme in einer begründeten Stellungnahme empfohlen.

Das Angebot in Höhe von 53 Euro je Deutsche-Wohnen-Aktie sei "unter Berücksichtigung aller wesentlichen Kennzahlen fair und angemessen", es biete "Aktionär:innen Gelegenheit zu einer sicheren, zeitnahen und fairen Wertrealisierung" und sei "im besten Interesse der Deutsche Wohnen sowie aller Stakeholder:innen", teilte der Berliner DAX-Konzern nach Prüfung der detaillierten Angebotsunterlagen mit. "Den Aktionär:innen wird daher empfohlen, das neue, verbesserte Angebot der Vonovia anzunehmen."

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen hätten unabhängig voneinander die Bedingungen des Angebots geprüft und dabei auch Einschätzungen von fünf Finanzberatern eingeholt.

Auf Basis des Angebotspreises und des operativen Gewinns FFO I, der für die Deutsche Wohnen für 2021 erwartet wird, ergebe sich eine implizite FFO-Rendite von rund 2,9 Prozent und somit eine um rund 2 Prozentpunkte höhere Bewertung gegenüber wesentlichen börsennotierten Wettbewerbern. Zudem liege der Angebotspreis unter anderem über dem Durchschnitt der Kursziele, die Finanzanalysten für die Deutsche-Wohnen-Aktie vor dem 24. Mai 2021 veröffentlicht haben.

Die Deutsche Wohnen unterstrich außerdem den strategischen Nutzen des Zusammenschlusses. Ein kombiniertes Unternehmen könne in Europa mit seiner Größe und Aufstellung neue Standards setzen und die Zukunft der Branche mitgestalten. Umfangreiche Investitionen in Klimaschutz, bedarfsgerechtes Wohnen und bezahlbarer Wohnraum könnten gemeinsam besser geschultert werden.

Das Angebot läuft seit 23. August und endet voraussichtlich am 20. September um Mitternacht MESZ. Die Mindestannahmeschwelle beträgt 50 Prozent, allerdings werden Vonovia bereits knapp 30 Prozent zugerechnet. Ende Juli war ein vorheriges Angebot für 52 Euro je Aktie an der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent gescheitert, es wurden 47,62 Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien angedient. Allerdings hielt Vonovia zu dem Zeitpunkt noch nicht knapp 30 Prozent an Deutsche Wohnen, so dass bei dem neuen Angebot die Transaktionsicherheit höher ist.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 05:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.