Nach dreistelligen Millionenverlusten steigt die Telekom aus De-Mail, dem von der Bundesregierung initiierten Mailangebot, aus. De-Mail war angetreten, um sichere Behördenkommunikation zu ermöglichen. Die Deutsche Telekom kündigt ihren Unternehmens- und Behördenkunden ihre De-Mail-Verträge "aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit". Ab Anfang September 2022 bietet die Telekom den Dienst nicht mehr an. In einer Übergangsfrist von drei Monaten nach dem Ende des Dienstes haben Kunden die Möglichkeit, ihre Daten, also hauptsächlich ihren Mail-Verlauf, zu sichern. Danach schaltet die Telekom die ...

