Die Aktien von ThyssenKrupp haben nach dem Überwinden der 200-Tage-Linie am Vortag die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche am Dienstagvormittag fortgesetzt. Sie stiegen bis zum Mittag um 1,9 Prozent auf 9,53 Euro und erreichten im Tagesverlauf mit 9,56 Euro den höchsten Stand seit Mitte Juni. Die 200-Tage-Linie gilt als Indikator für den längerfristigen Kurstrend.Eine robuste Nachfrage in Europa und den USA und der Aufbau von Produktionskapazitäten trieben die Margen in der Stahlfertigung an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...