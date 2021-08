DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Executive Board der Schaeffler AG

- Claus Bauer wird Finanzvorstand der Schaeffler AG

- Sascha Zaps wird Regional CEO Europa



Herzogenaurach | 31. August 2021 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat Herrn Claus Bauer (55) mit Wirkung zum 1. September 2021 zum Finanzvorstand (CFO) mit Zuständigkeit für Finanzen & IT und zum Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre. Claus Bauer folgt auf Dr. Klaus Patzak (56), der das Unternehmen zum 31. Juli 2021 auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Claus Bauer kam 1998 zur Schaeffler Gruppe, wo er seit 2016 die Funktion des Chief Financial Officer Americas innehat. Er arbeitet am amerikanischen Sitz von Schaeffler in Fort Mill, South Carolina, wo er seit 2002 zunächst als Chief Financial Officer North America tätig war. Zuvor war er bei der INA Werk Schaeffler oHG in Herzogenaurach, dem Rechtsvorgänger der Schaeffler AG, unter anderem Leiter der Steuerabteilung und des Konzernrechnungswesens. Seine ersten Berufsjahre zwischen den Jahren 1991 bis 1997 verbrachte der Diplomkaufmann und Steuerberater bei Rödl & Partner in Nürnberg.

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. September 2021 hat der Vorstand der Schaeffler AG Herrn Sascha Zaps (46) zum Regional CEO Europa bestellt. Damit wird auch Herr Zaps dem Executive Board der Schaeffler AG angehören, das sich aus den acht Vorstandsmitgliedern und den vier regionalen CEOs zusammensetzt. Sascha Zaps folgt in seiner neuen Funktion auf Jürgen Ziegler (62), der mit Wirkung zum 31. Juli 2021 in den Ruhestand gegangen ist.

Sascha Zaps ist seit 2019 bei Schaeffler als CFO Industrial und Leiter des Bereichs Business Development der Sparte Industrial tätig. Zuvor hat er unterschiedliche Führungsfunktionen bei verschiedenen Unternehmen wahrgenommen, unter anderem als Senior Vice President bei McKinsey & Company, als CEO und Geschäftsführer bei Telefonica Global Services sowie als CFO und Geschäftsführer von Private-Equity-Beteiligungen. Herr Zaps, der über einen MBA und BA verfügt und ausgebildeter Industriekaufmann ist, begann seine berufliche Karriere 1995 im Finanzbereich der Siemens Automobiltechnik. Es folgten weitere Finanz- und Accounting-Funktionen bei Siemens VDO, Siemens Enterprise sowie Telefonica O2 unter anderem in Belgien und den USA.

"Ich freue mich sehr, dass Claus Bauer unserer Bitte nachgekommen ist, das wichtige Amt des Finanzvorstands zeitnah zu übernehmen und hierfür für eine gewisse Zeit seinen Lebensmittelpunkt von den USA zurück nach Deutschland zu verlagern. Herr Bauer ist durch und durch ein Finanzexperte, der über umfassende internationale Führungserfahrung und zugleich über tiefe Kenntnis unseres Unternehmens verfügt", sagt Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG. "Zugleich begrüße ich Sascha Zaps sehr herzlich als Mitglied des Executive Boards. Mein besonderer Dank gilt Herrn Jürgen Ziegler, der sich in den letzten Jahren große Verdienste in seiner Funktion als Regional CEO unserer größten Region erworben hat und den Footprint unseres Werkeverbunds in Europa mit Umtriebigkeit und großem Fleiß verbessert hat. Für seine persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute."

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, ergänzt: "Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Executive Board freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Claus Bauer und Sascha Zaps, die ich in den vergangenen Jahren kennen- und schätzen gelernt habe. Wir haben in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld eine Fülle von wichtigen Aufgaben vor uns, die wir gemeinsam als Führungsteam erfolgreich gestalten werden. Besonders wichtig bleibt die weitere konsequente Umsetzung der Roadmap 2025, deren Implementierung gut voranschreitet."

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion

Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern CO2-effiziente Antriebe, Elektromobilität, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 12,6 Milliarden Euro. Mit zirka 83.900 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.900 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2020 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

