Amsterdam, Niederlande (ots) - Jelle Wieringa, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 kommentiert die neue Zertifizierungsmöglichkeit für Security Awareness Trainer.Die Organisation H Layer hat mit dem Security Awareness and Culture Professional (SACP)® (https://www.thehlayer.com/) eine Zertifizierung für Security Awareness Trainer aufgelegt, die ab sofort von allen Interessierten erworben werden kann. Diese Fachleute sind für die Schaffung und Aufrechterhaltung einer menschlichen Ebene, des sogenannten Human Layers, der Cybersicherheit verantwortlich.Die Definition für den SACP-zertifizierten Fachmann ist nach H Layer: Der zertifizierte Security Awareness und Culture Professional ist ein Pädagoge und Kommunikator, der menschenzentrierte Methoden anwendet, um Kommunikation, Prozesse, Praktiken und Strategien zur Verbesserung des Sicherheitswissens, der Überzeugungen und des Verhaltens der Zielgruppe zu entwickeln. Diese Führungskraft setzt sich für bewährte Verfahren ein, überwacht die Einhaltung der vorgeschriebenen Schulungsziele und berichtet den Beteiligten über die Wirksamkeit des Programms. Die Fachkraft informiert die Beteiligten über die fortlaufende Wirksamkeit des Programms, indem sie eine Strategie für Inhalte und Tests sowie einen Kommunikationsplan festlegt und gleichzeitig relevante Messwerte erfasst und überwacht. Der Fachmann für Security Awareness und Security Culture unterstützt den Auftrag und die Ziele der Organisation, um diese abzusichern und Risiken zu verringern, indem er eine gut funktionierende Sicherheitskultur aufbaut und aufrechterhält.Die Zertifizierung für Security Awareness unterstreicht sowohl den Reifegrad als auch die Anerkennung des Human Layer in der Cybersicherheit. Sie ermöglicht es sowohl IT- und Sicherheitspraktikern als auch Sicherheitsenthusiasten, ihre Fähigkeiten zu testen und unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig ist sie ein hervorragender Standard für Unternehmen, die nach qualifizierten Cybersicherheitsfachkräften suchen.