Berlin (ots) - Endlich wieder live auf der Bühne und mit Publikum: Am 1. September 2021 kehrt VISION.A als einzigartige Hybridveranstaltung zurück - mit rund 150 Gästen vor Ort und zahlreichen Teilnehmer:innen im Livestream. Die Digitalkonferenz wird auch in diesem Jahr von Exklusivpartner NOVENTI begleitet und hält ein außergewöhnliches Programm mit inspirierenden Speaker:innen, anregenden Diskussionen und einer feierlichen Awardverleihung bereit. Den Erlös aus den Ticketverkäufen spenden die Veranstalter der EL PATO Medien GmbH komplett an die Flutopferhilfe! HIER GEHT'S ZUR ANMELDUNG FÜR DEN KOSTENLOSEN LIVESTREAM! (https://vision.apotheke-adhoc.de/registrieren/)Im Berliner Filmpalast Kino International widmen sich am 1. September 2021 Brancheninsider:innen, Ideengeber:innen und innovative Köpfe unter dem Motto "Post Pandemie - Wenn die Zukunft die Gegenwart einholt" der aktuellen und künftigen Entwicklung des Apotheken-, Pharma- und Gesundheitsmarktes. Die Digitalkonferenz bietet in diesem Jahr einen kombinierten Dialog aus analoger und digitaler Präsenz: Die Gäste tauschen sich in entspannter Atmosphäre live aus und lassen sich von neuen Ideen und Zukunftsvisionen inspirieren. Viele weitere Teilnehmer:innen sind kostenlos im Livestream dabei (https://vision.apotheke-adhoc.de/registrieren/) und connecten sich mit den Besucher:innen vor Ort.Mit dabei sind Speaker:innen wie Viviane Wilde und Prof. Dr. Klemens Skibicki, die Marken durch die Wirren des digitalen Wandels begleiten. Autor und Digitalexperte Sascha Lobo wirft einen Blick auf den Status Quo der Digitalisierung, die Personal Branding-Strategin Christina Richter zeigt Chancen auf für die Unternehmenskommunikation, Dr. Tobias Gantner entwickelt eine Vision, wie man die Blockchain im Zusammenspiel von Apotheke und Patient:innen nutzen kann.Keynotes halten auch die Apotheker Dr. Björn Schittenhelm (Alamannen-Apotheke) sowie Tamim-Al Marie (Immunkarte.de), die über ihre innovativen Ansätze in gänzlich anderen Feldern berichten. Das eRezept steht im Mittelpunkt einer Debatte mit Apothekerin Melanie Dolfen, Apotheker Ralf König, Jürgen Klapper (gesund.de), Dr. Mathias Schindl (NOVENTI) und David Meinertz (Zava).Zudem gibt es noch einen LIVE-Podcast NURMALSOZUMWISSEN mit Alexander Müller und Thomas Bellartz, die gemeinsam mit dem Publikum die Farbspiele nach der Bundestagswahl und deren Folgen analysieren.Am Abend werden dann ab 19.30 Uhr live die VISION.A Awards feierlich verliehen.Weitere Informationen zum Programm gibt es hier (https://vision.apotheke-adhoc.de/lineup/).