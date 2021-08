Der ZKB eKMU-X Index büsste in der vergangenen Handelswoche um 1,8 Prozent ein und schloss auf 1064 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der vergangenen Woche an Schwung zugelegt und ein Gesamtvolumen von 1,1 Millionen nach 0,6 Millionen Franken in der Vorwoche verbucht. Auch die Anzahl der Abschlüsse stieg an, auf 76 von 44. Der ZKB eKMU-X Index büsste hingegen um 1,8 Prozent ein und schloss auf 1064,12 Punkten. EW Jona-Rapperswil legten um 4...

