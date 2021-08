Zürich (awp) - Die Deutsche Bank begibt in Eigenregie eine Senior non preferred Anleihe zu folgenden Konditionen: Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,315% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 6 Jahre, bis 14.09.2027 Call-Datum: 14.09.2026 Liberierung: 14.09.2021 Yield to Mat.: 0,315% Valor: 113'469'162 ...

