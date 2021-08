Unterföhring (ots) -- Das BVB-Benefizspiel in Hagen zugunsten der Opfer der Hochwasser-Katastrophe am Mittwoch ab 17.15 Uhr live- Der "Bananenflanker Legendentag 2021" mit Thomas Hitzlsperger, Felix Neureuther, Benny Lauth, Claudio Pizarro, Giovane Elber, Max von der Groebe, Torben Hoffmann und vielen mehr am Sonntag ab 14.45 Uhr live- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist als Bestandteil des Entertainment Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder bei Bestellung eines Sky Tickets (https://skyticket.sky.de/) und somit für alle Kunden empfangbarUnterföhring, 31. August 2021 - Auch in der Länderspielpause steht bei Sky Live-Fußball auf dem Programm. Zwei Spiele für den guten Zweck überträgt Sky Sport News in dieser Woche live.Am Mittwoch tritt DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund im Hagener Ischelandstadion zu einem Benefizspiel an, dessen Erlöse den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Juli zugute kommen. Bundesliga gegen Westfalenliga heißt es auf dem Spielfeld über zweimal 45 Minuten. Die BVB-Profis treten in der ersten Halbzeit gegen die SpVg Hagen 1911, im zweiten Durchgang gegen die Mannschaft des SV Hohenlimburg 1910 an.Die Live-Übertragung auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender beginnt um 17.15 Uhr. Sky Reporter Jesco von Eichmann berichtet von vor Ort, Jaron Steiner kommentiert die Begegnung.Der "Bananenflanker Legendentag 2021" am Sonntag live auf Sky Sport NewsEin Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern gibt es am Sonntag beim "Bananenflanker Legendentag 2021 (https://www.bananenflanker-legenden.de/)". Seit 2015 finden diese Serie von Benefizspielen an wechselnden Austragungsorten statt, die sich am Sonntag nach eineinhalb Jahren Corona-bedingter Zwangspause zurückmeldet. Dieses Mal ist Rottach-Egern am Tegernsee der Ort des Geschehens, an dem die Bananenflanker Legenden auf die Bachmair-Freunde treffen, eine Auswahl des Spa & Resort Bachmair Weissach. Die Erlöse gehen an den Team Bananenflanke München e.V., ein innovatives Fußballprojekt speziell für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.Für die Bachmair-Freunde, für die Markus Babbel auf der Trainerbank sitzt, treten unter anderem Claudio Pizarro, Giovane Elber, Martin Demichelis, Daniel Baier und Max von der Groeben an. Auf Seite der von Dieter Hecking trainierten Bananenflanker sind Thomas Hitzlsperger, Felix Neureuther, Benny Lauth, Tobias Schweinsteiger, Simone Laudehr, Sky Reporter Torben Hoffmann sowie zahlreiche weitere ehemalige Fußballprofis mit von der Partie. Als Botschafterin der Bananenflanker-Legenden und Sportdirektorin des Teams ist auch Sky Moderatorin Nele Schenker mit dabei.Sky Sport News überträgt am Sonntag ab 14.45 Uhr live, Reporter Christian Akber-Sade berichtet von vor Ort. Joachim Hebel kommentiert den Legendentag am Tegernsee."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSeit dem 21. Juli ist Sky Sport News wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der im kommenden Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiert und die vergangenen viereinhalb Jahre frei empfangbar zu sehen war, ist seitdem als Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten.Das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows sind die großen Säulen von Sky Sport News.In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und hat neben exklusiven News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Talks, Spezialsendungen und weiteren Shows im Programm. Darüber hinaus hat Sky Sport News den "Deadline Day" als festen Termin im Kalender der Fußballfans etabliert und widmet sich in Thementagen, wie etwa am Deutschen Diversity-Tag, auch gesellschaftlichen Themen mit Sportbezug.Sky Sport News bietet Sportfans zahlreiche regelmäßige Formate rund um die Bundesliga-Wochenenden wie das Vorschau-Magazin "Bundesliga Weekly", "Collinas Erben - das Schiedsrichter-Magazin" oder die Taktik-Challenge "Matchplan", in der immer zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags präsentieren. In "Letzte Frage, bitte!" und In "Gesagt. Gemeint!" zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag - sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen.Von Montag bis Mittwoch informiert "Bundesliga - Dein Update" die Fans künftig immer um 19.30 Uhr kompakt über das aktuelle Geschehen. Am Donnerstag steht in "2. Bundesliga - Deine Vorschau" der bevorstehende Spieltag in Liga zwei im Fokus.Zur Vielzahl an regelmäßigen Talks, Specials und weiteren Eigenformaten im Programm von Sky Sport News zählen außerdem "Meine Geschichte - das Leben von...", in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden, sowie das wöchentliche "Transfer Update", das alles Wissenswerte rund um die Personalplanung der Vereine liefert. In den Wochen vor dem "Deadline Day" wird das Format von Montag bis Freitag täglich ausgestrahlt.Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz "KönigFußball - Weißt du mehr als wir?", "Premier League Kompakt" mit den Highlights des Spieltags in England und das Motorsport-Magazin "Warm Up", mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, gefolgt von zahlreichen Sendungen, in denen sich Sky Sport News den Highlights des Qualifyings und des Rennens sowie am Montag danach der Analyse des Motorsport-Wochenendes widmet.Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5007773