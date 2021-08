Der US-Broker Stifel hat Infineon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 43 Euro angehoben. Die Aktien seien seit Jahresbeginn um mehr als zehn Prozent hinter dem Halbleitersektor zurückgeblieben, schrieb Analyst Jürgen Wagner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei vor allem Kapazitätsengpässen geschuldet gewesen. Mit dem Übergang in das kommende Jahr sollte dieser ...

