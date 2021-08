München (ots) - Machen Sie sich bereit für jede Menge Klassiker und beeindruckende Animationsfilme in einer filmstarken Primetime! Der Disney Channel steht für familienfreundliche Unterhaltung und bildet mit außergewöhnlichen Filmen und Serien ab 20.15 Uhr die perfekte Grundlage für gemütliche Abende vor dem Fernseher! Der Münchner Sender bietet im September ein vielfältiges Programm für die beste Abendunterhaltung. Dienstags, donnerstags, freitags und samstags heißt es: volle Ladung Spielfilme!Starker Start mit mystischen Verfilmungen und AnimationshitsDie erste Woche voller Filme im Disney Channel könnte bunter kaum sein. Den Start macht die bildgewaltige und abenteuerliche Verfilmung von "Die Legende on Aang". Die Zuschauer werden in eine fantastische Welt entführt, in der mystische Kräfte und Legenden zum Leben erwachen. So auch im nächsten Primetime Highlight, der Bestseller-Verfilmung "Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter". Hier herrschten einst die Drachenreiter, die eine hohe und ehrenvolle Aufgabe vollbrachten. Doch nun sind Eragon, als erster Drachenreiter seit langer Zeit, und sein Drache Saphira die letzte Hoffnung. Die Woche endet mit zwei Animations-Highlights, eines aus dem Hause Pixar: "Cars 2". In diesem Abenteuer muss sich Lightning McQueen nicht nur mit dem britischen Geheimdienst herumschlagen, sondern auch den Welt Grand Prix gewinnen. Nichts einfach als das! Und in "Manou - Flieg' flink" muss ein kleiner Mauersegler, großgezogen von und aufgewachsen unter Möwen, seinen eigenen Weg finden. Diese Primetime hält eine Woche voller spannender und mitreißender Geschichte für Sie bereit!Nachfolgend ein Überblick über die kommenden Highlights in der neuen Primetime im Disney Channel:Dienstag, 31.08.2120:15 Die Legende von AangDonnerstag, 02.09.2120:15 Eragon - Das Vermächtnis der DrachenreiterFreitag, 03.09.2120:15 Cars 2Samstag, 04.09.2120:15 Manou - flieg' flink!Programm-Informationen, Video-Clips und druckfähiges Bildmaterial:www.disney-content.deMehr Infos auf der Website: www.DisneyChannel.de (http://www.disneychannel.de/)Facebook: www.facebook.com/DisneyChannelDeutschlandInstagram: www.instagram.com/disneychannelÜber den Disney ChannelDer frei empfangbare Disney Channel konzentriert das Programmangebot - darunter TV-Premieren, Serien, Filmklassiker und lokal eigenproduzierte Formate - tagsüber auf Kinder, am Abend stehen Familien und insbesondere Erwachsene im Fokus. Weitere Infos unter www.DisneyChannel.de.PressekontaktS&L MedianetworxFriederike Brinkmann, T: + 49 (0)89 236 849 741, E-Mail: frbrinkmann@medianetworx.deKerstin Gehrke, T: + 49 (0)89 236 849 783, E-Mail: kgehrke@medianetworx.deThe Walt Disney Company GSAManager PR Disney Channels, Carla Herzog, T: +49 (0) 89 99 340 0, E-Mail: carla.herzog@disney.comBildredaktion, Karin Schlamp, T: +49 (0) 89 127 1061 19, E-Mail: disney-bildredaktion@interactive21.deOriginal-Content von: The Walt Disney Company GSA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65386/5007803