Google investiert 1 Milliarde Euro in Deutschland bis 2030

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Alphabet-Tochter Google will bis 2030 insgesamt 1 Milliarde Euro in Deutschland in die digitale Infrastruktur und in erneuerbare Energien investieren. Der US-Konzern will den eigenen Strombedarf durch CO2-freie Energie decken.

Investiert werden soll in zwei neue Cloud-Regionen, eine davon in Hanau als Teil der Frankfurter Cloud-Region, die andere in Berlin-Brandenburg, um die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland zu befriedigen. Darüber hinaus soll laut Mitteilung in erneuerbare Energien investiert werden.

Die Cloud-Anlage in Hanau, 20 Kilometer vom DE-CIX Internet-Knotenpunkt (Deutscher Commercial Internet Exchange) in Frankfurt entfernt, soll in einem 10.000 Quadratmeter großen Gebäude 2022 voll betriebsbereit sein, teilten Philipp Justus, Vice President, Google Central Europe, und Daniel Holz Vice President North Region, Google Cloud, in einem Blogpost mit.

Der Deutsche Commercial Internet Exchange ist ein Internet-Knoten in Frankfurt und gemessen am Datendurchsatz einer der größten der Welt.

Die Cloud-Region Berlin-Brandenburg wurde speziell für die Bereitstellung von Unternehmensdiensten und -produkten für Google-Cloud-Kunden aller Größen und Branchen in Deutschland konzipiert. Sie soll in das vorhandene Hochleistungsnetzwerk digitaler Knotenpunkte integriert werden, das mittlerweile aus 27 Google-Cloud-Regionen weltweit besteht.

Laut Mitteilung gleicht Google seit 2017 den gesamten weltweiten, jährlichen Stromverbrauchs durch den Einkauf von erneuerbarer Energien aus. In den kommenden Jahren soll nun Googles lokaler Energiepartner Engie Deutschland mehr als 140 Megawatt (MW) an Solar- und Windenergie in das deutsche Netz einspeisen. Dazu gehören eine neue 39-MW-Photovoltaikanlage und die Erhaltung von 22 Windparks in fünf Bundesländern. Das von Engie bereitgestellte Portfolio soll sicherstellen, das ab 2022 zu jeder Stunde rund 80 Prozent der an die Google-Infrastruktur gelieferten Energie aus CO2-freien Quellen stammt.

Darüber hinaus arbeite der Konzern mit Engie und anderen Partnern daran, diesen Anteil weiter zu erhöhen, bis eine vollständige Dekarbonisierung bis 2030 erreicht sei. Die Partnerschaft mit Engie sei die erste solche Energiepartnerschaft in Europa.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte Googles Investitionsentscheidung. "Ich freue mich sehr, dass Google auf den Standort Deutschland setzt! 1 Milliarde Euro bis 2030 sind ein starkes Signal. Es geht um grüne Energie und digitale Infrastruktur", sagte Altmaier. "Das zeigt: Grüne Energie ist längst ein zentraler Faktor für die Standortwahl."

https://blog.google/intl/de-de/unternehmen/engagement/google-investiert-in-deutschlands-digitale-zukunft

August 31, 2021 07:24 ET (11:24 GMT)

