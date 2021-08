DJ Merkel sieht wegen Linksbündnis "gewaltigen Unterschied" zu Scholz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl auf Distanz zu SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gegangen, der als Vizekanzler in Merkels Kabinett von seiner Partei als geeignetster Nachfolger für Merkel dargestellt wird. "Mit mir als Bundeskanzlerin würde es nie eine Koalition geben, an der die Linke beteiligt ist", und ob dies von Olaf Scholz so geteilt wird oder nicht, "das bleibt offen", sagte Merkel in Berlin. "In dem Zusammenhang ist es einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht." Scholz hatte sich zu einem Bündnis mit der Linken ausweichend gezeigt.

Merkel betonte, sie freue sich, "dass Olaf Scholz anerkennt, was wir in der großen Koalition geleistet haben". Dass darüber seitens der SPD positiv gesprochen werde, "das war nicht immer so in der Vergangenheit", hob die Kanzlerin hervor. Sie wolle deutlich sagen, "dass es für die Zukunft und gerade in diesen Zeiten auch sehr klarer Aussagen über die Fortführung von Regierungsarbeiten egal in welcher Konstellation bedarf, und dass, wenn man sozusagen sich auf mich beruft, es einen Unterschied gibt".

August 31, 2021 07:27 ET (11:27 GMT)

