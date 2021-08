Um 12:01 liegt der ATX TR mit +0.93 Prozent im Plus bei 7296 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +2.57% auf 21.54 Euro, dahinter Palfinger mit +2.09% auf 37.825 Euro und Frequentis mit +1.96% auf 26 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15984 (+0.55%, Ultimo 2020: 13719). Heute ist auch schon wieder Ultimo und noch dazu ein besonderer Ultimo, wird doch mit den Schlusskursen die entscheidende ATX (TR) Beobachtungsliste fixiert. Allerdings und wie berichtet, gehen wir von keinen Veränderungen in ATX (TR) oder ATXFive aus. Fix ist, dass es der höchste Monatsschluss im ATX TR ever wird. So weit lehnen wir uns aus dem Fenster. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 31.08.)

