Nach dem Abzug der letzten US-Truppen aus Kabul und dem Ende der Luftbrücke fordert Pakistan vom westlichen Bündnis die Zusammenarbeit mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan. Außenminister Shah Mehmood Quereshi sagte am Dienstag in Islamabad, nur so könne der wirtschaftliche Kollaps des Nachbarlandes verhindert werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...