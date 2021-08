Am 1. / 2. September 2021 findet das 23. Swiss Economic Forum (SEF) statt. Die jährlich im Vorfeld des Anlasses durchgeführte SEF.Studie zeigt eine positiv gestimmte Wirtschaftszunft.Interlaken - Am 1. / 2. September 2021 findet das 23. Swiss Economic Forum (SEF) statt. Die jährlich im Vorfeld des Anlasses durchgeführte SEF.Studie zeigt eine positiv gestimmte Wirtschaftszunft. Die 422 befragten Führungskräfte von Schweizer Unternehmen blicken zuversichtlich in die Zukunft und gehen Herausforderungen wie den digitalen Wandel und Bestrebungen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv an.

