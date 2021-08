In der abgelaufenen Handelswoche konnten sich die Edelmetalle und in der Folge auch die Edelmetallaktien wieder erholen, nachdem die Märkte am Freitag erleichtert auf Aussagen von FED-Chef Powell reagierten, dass ein Tapering, also eine Normalisierung der US-Geldpolitik, nicht unmittelbar bevorsteht. Daraufhin tendierte der US-Dollar schwächer. Zulegen konnte dagegen in der Berichtswoche der südafrikanische Rand. Die Edelmetalle beendeten die Woche durch einen Schlussspurt deutlich positiv, was auch auf die Minenaktien ausstrahlte. Im Berichtszeitraum legten die drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...