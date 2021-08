Auf dem Radar: AndritzZuletzt 4 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 1,6 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,33; 0,21; 0,76; 0,3). Die Aktie der Andritz schwankte in den vergangenen 10 Tagen im Schnitt um 0,53 Prozent, während die durchschnittliche Tagessschwankung in der 200-Tage-Sicht bei 1,07 Prozent lag. Die Agilität ist bei 50 Prozent des Schnitts.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 48,78 /48,86Veränderung zu letztem SK: 1,29% Auf dem Radar: ImmofinanzZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 1,94 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,38; 0,97; 0,58). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 21,48 /21,54Veränderung zu letztem SK: 2,43% Auf dem Radar: Mayr-MelnhofZuletzt 3 Tage im Plus. Die Aktie hat dabei 1,7 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,34; 1,02; 0,34) ....

