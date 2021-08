DJ Laschet fordert klare Aussage von Scholz zur Linkspartei

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU seinen SPD-Mitbewerber Olaf Scholz wegen dessen unklarer Haltung zur Linkspartei scharf angegriffen und für die Zeit nach der Wahl Friedrich Merz als wirtschafts- und finanzpolitisches Gesicht für die Bundespolitik angepriesen.

Er erwarte von Scholz "klipp und klar ja oder nein" zu einem möglichen Bündnis mit der Linken, sagte Laschet. "Ich finde, wir können von dem, der Kanzler werden will, eine klare Aussage erwarten, das ist das Minimum, was jetzt erfolgen muss." Die Linke sei "eine Partei, die gehört nicht in deutsche Regierungen".

Sein Team für eine Regierungsbildung werde "bald sichtbar" werden, kündigte Laschet an. "Wir haben eine breite Mannschaft, Friedrich Merz gehört dazu", sagte er. "Er ist das wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht, der auch die Bundespolitik prägen wird nach der Bundestagswahl, da sind wir entschlossen und einig." Der frühere Unions-Fraktionsvorsitzende Merz, der Laschet bei der Wahl zum Parteivorsitz unterlegen war, ist derzeit Vizepräsident des Wirtschaftsrates, eines CDU-nahen Unternehmerverbandes.

Laschet bekräftigte, die Bundestagswahl werde "in vielerlei Hinsicht eine Richtungsentscheidung". Unter anderem dürfe Kreditaufnahme "kein neuer Normalzustand" werden. "Wir brauchen Wachstum, wir brauchen wirtschaftliche Dynamik, und das so schnell wie möglich", betonte Laschet. Dieser Aufschwung werde nicht mit neuen und höheren Steuern entstehen, wie sie SPD und Grüne planten. Auch gelte es, eine "Entfesselung" der Wirtschaft vorzunehmen und Vorschriften abzuschaffen. Laschet schlug unter anderem vor, Instanzen und Verbandsklagerechte zu reduzieren.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2021 09:24 ET (13:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.