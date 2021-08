Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten:Dienstag, 31. August 2021, 20.15 UhrWahl 2021 im ZDFWie geht's, Deutschland?Live aus Berlin mit Christian SieversChristian Sievers fragt kurz vor der Bundestagswahl quer durchs Land: Wie geht es den Menschen, welchen Herausforderungen müssen sie sich stellen, was erwarten sie von der Politik?Die Sendung zeichnet einen Lebenszyklus nach - von der Geburt über den Aufbruch in ein ereignisreiches Leben bis hin zum Lebensabend. Zu den einzelnen Stationen des Lebens werden die Themen Klima, faire Arbeit oder angemessene Renten diskutiert.In Einspielern "mitten aus dem Leben" kommen Menschen aus allen Teilen Deutschlands zu Wort und nehmen anschließend auf einer durchgehenden Zoom-Schalte im Studio an der Diskussion mit Politiker*innen teil.Moderator Christian Sievers begrüßt in der Sendung sieben Spitzenpolitiker*innen aus allen im Bundestag vertretenen Parteien. Seinen Fragen stellen sich Jens Spahn (CDU), Franziska Giffey (SPD), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Christian Lindner (FDP), Alexander Dobrindt (CSU), Dietmar Bartsch (Die Linke) und Alice Weidel (AfD)."Wie geht's, Deutschland?" beteiligt Bürger*innen an der politischen Diskussion auf eine Weise, die so in keiner Wahlsendung zuvor umgesetzt wurde: Auf einer großen Videowand nehmen während des gesamten Abends Menschen an der Sendung teil, deren Geschichten in Einspielern erzählt werden und die via Videokonferenz die Sendung verfolgen, um mit den Politiker*innen ins Gespräch zu kommen. Außerdem können die Zoom-Teilnehmer*innen jederzeit während des Politiker*innen-Talks ein unmittelbares Stimmungsbild über eingesetzte Emojis erzeugen.Bei den großen Themen Digitalisierung, Klima, Bildung, bezahlbarer Wohnraum und würdevolles Altern werden bei "Wie geht's, Deutschland?" die politischen Konzepte mit den Bedürfnissen der Wähler*innen abgeglichen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5008027