… ein haushoher Tagesgewinner. Im frühen US-Handel + 68 % sind die Belohnung für gute Ergebnisse in einer Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff Semorinemab gegen Alzheimer. Die Nasdaq-gelistete schweizerische AC IMMUNE kooperiert mit der Roche-Tochter Genentech.



In der Studie wurde ermittelt, dass mit Semorinemab der kognitive Leistungsabfall in leichten bis mittleren Fällen deutlich vermindert werden kann. Verschlechterung wurde nicht gestoppt, aber um rund 44 % verlangsamt. Außerdem wurde eine akzeptable Sicherheit des Mittels festgestellt.



Vor einem Jahr hatte AC IMMUNE für das gleiche Mittel bekanntgegeben, dass eine Studie mit Alzheimer-Patienten im Anfangsstadium die Ziele verfehlte.



Die Aktie von AC IMMUNE hatte im Sommer 2018 in der Spitze 16,46 $ markiert. Anfang 2019 wurde sie für weniger als 4 $ gehandelt. Aktuell 11,70 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

AC IMMUNE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de