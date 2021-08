Entersekt ist eine Partnerschaft mit BankID eingegangen, um norwegischen Banken eine sichere In-App- und Browser-Authentifizierung zu ermöglichen, die die Anforderungen an digitale Identität, elektronische Signaturen und sichere Kundenauthentifizierung auf einer einzigen Plattform erfüllt.

"Die Aufnahme der norwegischen e-ID in unsere Sicherheits- und Authentifizierungsplattform gibt norwegischen Banken die Möglichkeit, mit einem einzigen Partner für alle ihre Authentifizierungsanforderungen zusammenzuarbeiten, einschließlich Biometrie, App-Sicherheit und passwortlose Anmeldefunktionen", so Frans Labuschagne, Vice President Channel Partnerships bei Entersekt. "Die Konsolidierung unseres Angebots mit BankID öffnet Banken die Tür, um ihre digitale Enablement-Ziele voranzubringen. Es unterstützt sie dabei, Kunden zu erreichen und zu akquirieren, neue Dienstleistungen einzuführen und Ertragsströme zu vervielfachen, während sie gleichzeitig Compliance-Verpflichtungen zuverlässig erfüllen alles über eine einzige Plattform", so Frans Labuschagne weiter.

Norwegische Banken arbeiten seit 2000 zusammen, um ihren Kunden eine sichere digitale Identität zu bieten. Heute nutzen 4,3 Millionen Norweger BankID als vorrangiges Mittel, um sich zu identifizieren, ihre Zustimmung zu geben oder Transaktionen zu autorisieren.

Die Zusammenarbeit zwischen BankID und Entersekt ermöglicht es norwegischen Banken, ihre Kunden mit BankID zu erfassen und dabei alle Anforderungen an die Kundenidentifizierung und Geldwäschebekämpfung (KYC/AML) einzuhalten. Sie ermöglicht auch die Verwendung von BankID für die Überprüfung elektronischer Signaturen.

Die Aufnahme von BankID in die Entersekt Secure Platform kommt zum richtigen Zeitpunkt, da die EU eine stärkere grenzüberschreitende Unterstützung von interoperablen elektronischen IDs anstrebt. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit unserem neuen BankID-Partner Entersekt", sagte Eva Sandberg, Head of Sales bei BankID. "Unsere Zusammenarbeit deckt sich perfekt mit dem Ziel der Länder in der EU, die Unterstützung von digitale Identitäten weiter zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen im Bereich Geräteidentität und Kundenauthentifizierung wie Entersekt ist eine gute Ausgangsposition für künftige Projekte."

"Zu wissen, dass unsere Plattform die Identitätssysteme der Länder sicher unterstützen kann, versetzt uns in die ausgezeichnete Lage, Banken und andere Organisationen, die in der gesamten Region auf e-ID setzen, zu unterstützen", so Labuschagne abschließend.

Über Entersekt

Entersekt ist ein führender Anbieter von Software für sichere Geräteidentität und Kundenauthentifizierung. Finanzinstitute und andere große Unternehmen in Ländern rund um den Globus verlassen sich auf die mehrfach patentierte Technologie von Entersekt, um sicher mit ihren Kunden zu kommunizieren, sie vor Betrug zu schützen und ihnen neue, komfortable Möglichkeiten zu bieten, unabhängig vom genutzten Kanal oder Gerät. Weitere Informationen erhalten Sie unter entersekt.com oder per E-Mail unter info@entersekt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210831005855/de/

Contacts:

Lelanie de Roubaix

lelanie@entersekt.com