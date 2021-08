Globaler Marktführer im Bereich Transportkühlung investiert mehr als 100 Mio. USD in evolve, sein neues, vollelektrisches Portfolio von Produkten für die Regionen Nord- und Lateinamerika und EMEA

Thermo King, eine Marke des international tätigen Klima-Innovators Trane Technologies (NYSE: TT), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in den nächsten drei Jahren mehr als 100 Millionen USD in die Bereitstellung eines vollelektrischen Produkts für jeden Abschnitt der Kühlkette bis zum Jahr 2023 investieren wird.

Das vollelektrische Portfolio des Unternehmens unter dem Markennamen evolve wird elektrische Kühllösungen für den Transport in LKWs und Anhängern, per Eisenbahn, in der Luft und auf dem Wasser in die Regionen Nordamerika, Lateinamerika sowie Europa, Naher und Mittlerer Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa, EMEA) umfassen. Das evolve-Portfolio passt zu den Zielen der Kunden, einen Wechsel hin zu nachhaltigeren Lösungen für ihre Fuhrparks zu vollziehen. Es wird zum Fortschritt der Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit für 2030 von Trane Technologies beitragen, einschließlich der Gigaton Challenge des Unternehmens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Kunden um 1 Milliarde Tonnen.

Während neue Produkte zum evolve-Portfolio hinzukommen, werden in der Region EMEA bis 2023 und in Nord- und Lateinamerika bis 2025 in jedem Abschnitt der Kühlkette elektrische Lösungen verfügbar sein.

"Kühne Lösungen für eine nachhaltigere Welt sind zentral für unsere Strategie. Wir bringen weiterhin Innovationen auf den Weg, um zur Reduzierung der CO2-Bilanz der Tätigkeiten der Kunden beizutragen", sagte Paul Camuti, Chief Technology and Sustainability Officer bei Trane Technologies. "Das evolve-Portfolio basiert auf unseren ständigen Bemühungen, die Kunden dabei zu unterstützen, die Umweltbelastung zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, wenn sie ihre Fuhrparks transformieren und bezüglich zukünftiger Bestimmungen auf dem aktuellen Stand bleiben."

Der weltweite Marktführer im Bereich Lösungen zur Steuerung der Temperatur bietet bereits vollelektrische Produkte wie etwa E-200 für die mittlere und endgültige Zustellung sowie die vollelektrischen Klimatechnikgeräte TE-18 und Athenia für den öffentlichen Busverkehr. Die Anhängereinheit Advancer, die im Jahr 2020 erfolgreich in der Region EMEA auf den Markt kam, ist um 30 treibstoffeffizienter als der Marktdurchschnitt und kann mit verschiedensten Stromquellen wie etwa Landstrom, hybrid, Holdover-Batterie und Achsgenerator betrieben werden. In der Region Nord- und Lateinamerika nutzt die verbesserte elektrische Architektur der angeschlossenen Precedent-Anhängereinheit Landstrom und soll noch dieses Jahr praktische Tests bei Kunden durchlaufen. Diese Innovationen werden den Weg für vollelektrische, emissionsfreie Anhänger-Kühleinheiten in beiden Regionen ebnen.

"Dank unserer Expertise im Bereich Elektrifizierung konnten wir uns bei Thermo King als bewährter Partner für angesehene Branchenführer wie Isuzu, Tesco, Mercedes-Benz und Technologieunternehmen wie ELMS, Gatik und BPW positionieren, die weiterhin neue Wege für Innovationen der Kühlkette finden", sagte Karin De Bondt, Präsidentin von Thermo King Americas. "Über diese strategischen Partnerschaften können wir unsere Fortschritte bei nachhaltigen Energielösungen und elektrifizierten Produktangeboten voranbringen, die den Bedarf der Kunden sowie bezüglich der Bestimmungen und ökologischen Anforderungen in unserer Branche und auf der Welt erfüllen."

Die Bereitstellung elektrischer Lösungen für Gebäude, Wohnungen und Kühltransporte ist Teil des Gesamtansatzes von Trane Technologies zur Reduzierung der CO2-Emissionen in den von dem Unternehmen bedienten Branchen zum Erreichen seiner Gigaton Challenge für eine nachhaltigere Zukunft und zur Unterstützung klimaneutraler Städte.

*Das evolve-Portfolio von Thermo King wird vollelektrische Produkte sowie hybride Produkte umfassen, die nur als Stromquelle zur Notfallsicherung einen integrierten Verbrennungmotor nutzen.

Über Thermo King

Thermo King von Trane Technologies (NYSE: TT), einem globalen Klima-Innovator ist weltweit führend bei nachhaltigen Lösungen zur Steuerung der Transporttemperatur. Thermo King bietet seit 1938 Lösungen zur Steuerung der Transporttemperatur für eine Vielzahl von Bereichen an, darunter Anhänger, LKW-Aufbauten, Busse, Flugzeuge, Schiffscontainer und Eisenbahnwaggons. Weitere Informationen unter www.thermoking.com oder www.europe.thermoking.com.

Über Trane Technologies

Trane Technologies ist ein globaler Klima-Innovator. Durch unsere strategischen Marken Trane und Thermo King und unser umweltbewusstes Produkt- und Dienstleistungsportfolio liefern wir effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und den Transport. Weitere Informationen finden Sie unter tranetechologies.com.

