Der EuroStoxx50 bewegt sich am Ende dank eines kleinen Schlussspurtes mit minus 0,06 Prozent auf 4196,41 Punkte kaum vom Fleck.Paris / London - Ein Hinweis auf eine mögliche Reduzierung der Corona-Hilfen der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den EuroStoxx 50 am Dienstag unter dem Strich ein klein wenig belastet. Nachdem der Leitindex der Eurozone zunächst mehrheitlich von den jüngsten Rekorde an der Wall Street gestützt worden war, trübte sich die Stimmung gegen Mittag ein. Schon im frühen Handel hatten schwache...

