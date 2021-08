Zum damaligen Zeitpunkt versuchte sich der Index an einer Stabilisierung der Lage. Unsere letzte Kommentierung (23.07.) zum Philadelphia Gold/Silver Index (kurz XAU) an dieser Stelle überschrieben wir mit "Es bleibt spannend!". Zum damaligen Zeitpunkt versuchte sich der Index an einer Stabilisierung der Lage. Der Bereich um 130 Punkte stand hierbei im Fokus. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...