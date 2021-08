Marktnachfrage nach OMNiDRIVE beschleunigt Verpflichtung von Raven, autonome Lösungen für Ag-Fachleute zu erproben

Raven Industries, Inc.(das Unternehmen; NASDAQ:RAVN), das führende Unternehmen im Bereich fahrerlose Ag-Technologien, hat heute angekündigt, auf der Farm Progress Show, einer der größten öffentlichen Landwirtschaftsmessen in den USA, seine Technologie-Suite OMNi zu präsentieren und zu demonstrieren. Auf der Messe wird Raven seine branchenführende Technologie in der Autonomy Zone vorstellen, wo das Unternehmen OMNiDRIVE erstmals auf dem Case IH Magnum zeigen und OMNiPOWER bei der Umsetzung autonomer Arbeitsgänge präsentieren wird. Die Öffentlichkeit kann OMNi vom 31. August bis zum 2. September 2021 jeweils täglich von 8:00 bis 17:00 Uhr erleben.

OMNiDRIVE by Raven is the first Driverless Ag Technology for grain cart harvest operations. (Photo: Business Wire)

Die Markteinführungsstrategie von Raven für OMNiDRIVE und die Händlerverpflichtungen zu der Technologie übertreffen die Erwartungen. OMNiDRIVE wurde von Raven am 12. Mai 2021 auf den Markt gebracht. Dabei gab es aufs erste Jahr limitiert 75 Aftermarket-Systeme. Heute haben sich die seit Beginn vertretenen Händler auf alle Systeme festgelegt. Im Laufe des restlichen Sommers veranstaltet das Unternehmen Events mit Demonstrationen von OMNiDRIVE, bei denen die Teilnehmer direkt beobachten können, wie ein fahrerloser, über OMNiDRIVE gesteuerter Traktor einen Getreidewagen zieht und ihn so kontrolliert, dass er synchron mit einer Erntemaschine arbeitet. Wer sich dafür interessiert, OMNiDRIVE zu erleben und zu erfahren, wie diese Technologie die landwirtschaftliche Arbeit drastisch verändern kann, kann sich auf ravenprecision.com/events anmelden.

OMNiDRIVE-Demonstrationen werden diesen Sommer von den Mitgliedern des Founders Club des Unternehmens überall in den USA organisiert. Raven hat den Founders Club, eine Elitegruppe von Händlern, ins Leben gerufen, um das Kundenerlebnis für Ag-Fachleute zu verbessern, die im Laufe der ersten Saison des Betriebs von OMNi neue fahrerlose Ag-Technologien erforschen. Zum Founders Club gehören intensive Händlerschulungen und Demoanforderungen, damit sich Ag-Fachleute einen erfolgreichen Path to Autonomy© (Weg zur Autonomie) für ihren Betrieb bahnen können.

"Wir verstehen die Herausforderungen, mit denen unsere Landwirte täglich zu kämpfen haben", so Jim Lilleberg, Leiter des Bereichs Präzisions-Ag und Maschinensteuerung bei Titan Machinery, Inc. "Der Mangel an Arbeitskräften, die Notwendigkeit von Effizienzsteigerungen sowie Skalierbarkeit das alles sind Probleme, zu deren Lösung OMNiDRIVE beiträgt, welches jetzt für Case IH Magnum Traktoren verfügbar ist. Wir sind stolz darauf, an der Spitze der modernsten Technologie zu stehen und der bewährte Partner zu sein, um diese für unsere Landwirte nutzbar zu machen. Wir denken, dass dies die nächste große Revolution in der Landwirtschaft ist, und freuen uns, ein Teil davon zu sein!"

OMNiDRIVE ist die Aftermarket-Technologielösung von Raven, mit der bestehende Traktoren in fahrerlose Maschinen verwandelt werden können. Mit der Technologie lassen sich autonome Landwirtschaftsmaschinen vernetzen, verwalten und auf sichere Weise bedienen. Sie ist mit folgenden Maschinen kompatibel:

Magnum CVT von Case IH (Modelle 2014-2020): M250 280 310 340 380 (ab Oktober 2021)

New Holland CVT (Modelle 2014-2020): T8.320 350 380 410 435 (ab Oktober 2021)

8R Powershift und IVT von John Deere (alle Modelle ab 2010)

OMNiPOWER ist eine Leistungsplattform mit Selbstantrieb, die einen einfachen Austausch von Landwirtschaftsgeräten ermöglicht, so dass Ag-Fachleute mehrere landwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben können. OMNiPOWER ist die führende Plattform von Raven, die die Zukunft der Landwirtschaft auf visuelle Weise demonstriert, Innovationen in der Branche vorantreibt und den Einsatz moderner autonomer Lösungen beschleunigen wird.

Um mehr darüber zu erfahren, was Sie von Raven auf der Farm Progress Show erwarten können, besuchen Sie bitte ravenprecision.com/events/farm-progress-show.

Über Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) bietet innovative, hochwertige Produkte und Systeme, die weltweit große Herausforderungen lösen. Raven ist führend in den Bereichen Präzisionslandwirtschaft, Hochleistungsspezialfolien sowie Luft-, Raumfahrts- und Verteidigungslösungen. Die bahnbrechende Arbeit des Unternehmens in autonomen Systemen eröffnet neue Möglichkeiten in Bereichen wie Landwirtschaft, Landesverteidigung und wissenschaftliche Forschung. Seit 1956 entwickelt, produziert und liefert Raven außergewöhnliche Lösungen, die dem Unternehmen einen Ruf für Innovation, Produktqualität und unübertroffenen Service eingebracht haben. Weitere Informationen finden Sie unter https://ravenind.com/.

Über Raven Applied Technology

Raven Applied Technology setzt sich seit Jahrzehnten für die Maximierung betrieblicher Effizienz durch seine innovative Landwirtschaftstechnologie ein. Das autonome Produktpaket des Unternehmens, Raven Autonomy, ist eine Erweiterung dieses Kerngeschäfts. Von Feldcomputern über Sprüh- und Pflanzersteuerungen bis hin zu GPS-Lenksystemen, Logistiktechnologie und autonomen Lösungen bietet Raven Produkte für die Präzisionslandwirtschaft, die für landwirtschaftliche Einzelhändler und Erzeuger entwickelt wurden, damit diese auch in Zukunft wettbewerbsfähig und profitabel bleiben können. Erfahren Sie mehr unter https://ravenprecision.com.

