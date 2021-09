DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE LUFTHANSA - Die Vorbereitungen für die Kapitalerhöhung der Lufthansa sind nach Informationen aus dem Unternehmensumfeld so gut wie abgeschlossen. Allerdings wird Europas größte Airline-Gruppe deutlich weniger einnehmen als zunächst geplant. Statt 3 Milliarden werden es höchstens 2 Milliarden Euro werden, vielleicht auch weniger. Die Investoren sind nach wie vor skeptisch, was die Erholung der Nachfrage angeht. Teilweise hätten sie Kursabschläge von bis zu 50 Prozent gefordert, heißt es bei Insidern. Dennoch soll das Geld reichen, um die Staatshilfe zurückzuzahlen. (Handelsblatt)

AUDI - Audi-Chef Markus Duesmann setzt alles auf eine Karte: Von 2033 an werden die Ingolstädter nur noch Elektroautos verkaufen. Das sei nötig für den Klimaschutz, sagt der Maschinenbauingenieur im Interview. Er warnt: Diese große Transformation könne noch scheitern, wenn der Strom nicht fließe. (Süddeutsche Zeitung)

BERLIN HYP - Der Immobilienfinanzierer des bundesweiten Sparkassenverbandes DSGV, die Berlin Hyp, steht vor dem Verkauf. Auslöser war Kritik der Europäischen Zentralbank an der Steuerung der Landesbank Berlin Holding AG, zu der neben der Berlin Hyp auch die Berliner Sparkasse gehört. Die Bankenaufsicht hatte Finanzkreisen zufolge gefordert, dass die Holding ihre beiden Töchter stringenter führt. Da der dafür benötigte Kapazitätsaufbau einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet hätte, entschlossen sich die Sparkassen für eine Auflösung der Holding. (Handelsblatt/FAZ)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank will nur noch gegen Corona Geimpfte in ihre US-Zentrale lassen. Die Regel gelte für Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden, die das Deutsche Bank Center in New York betreten wollen, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg eine mit den Vorgängen vertraute Person. Bislang galt die Impfplicht nur für den Zugang von Mitarbeitern zu den US-Handelsräumen. (Bloomberg)

TX GROUP - In der Schweiz entsteht eine neue Internetfirmen-Gruppe mit einem Wert von laut Insidern deutlich mehr als 1 Milliarde Euro. Die Holding wird geschmiedet als noch nicht mit einem Namen versehenes Gemeinschaftsunternehmen von vier Partnern: Bei dem Deal vereinen der börsennotierte digitale Plattformbetreiber TX Group (Ricardo) sowie der Versicherer Mobiliar, der Medienkonzern Ringier und der US-Finanzinvestor General Atlantic ihre Kräfte.

PORSCHE/STORCK - Der Idsteiner Fahrradhersteller Storck und der schwäbische Autobauer Porsche haben gemeinsam eine neue Fahrradmarke entwickelt. Unter dem Namen Cyklær versprechen sie E-Bikes, die "intelligente Technologien und hochwertige Fahrradkomponenten mit einem einzigartig erneuerten Design" kombinieren, wie es von den Unternehmen heißt. Der großen Öffentlichkeit wollen die Partner ihre neuen Räder Anfang September auf der EurobikeMesse präsentieren. (FAZ)

BERTELSMANN - Bertelsmann liebäugelt mit einem Börsengang des Callcenter-Geschäfts Majorel. Es sei "richtig, dass ein Börsengang immer eine Option ist, um künftiges Wachstum zu generieren", sagte Finanzvorstand Rolf Hellermann der Börsen-Zeitung mit Blick auf das gemeinsam mit der Saham Group betriebene paritätische Gemeinschaftsunternehmen. "Das schließen wir auch bei Majorel nicht aus. Zu diesem Zeitpunkt können wir darüber hinaus keine weiteren Informationen geben." (Börsen-Zeitung)

