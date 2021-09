DJ Bei neuer Apple Watch gibt es Produktionsprobleme - Medien

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Bei der neuen Apple Watch soll es offenbar Produktionsprobleme geben, die wahrscheinlich zu Lieferverzögerungen führen könnten. Wie die japanische Zeitung Nikkei Asia unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll das komplizierte Design der Smartwatch der Hauptgrund für die Probleme sein, die ersten hätten nach dem Zusammenbauen die Qualitätsstandards nicht erfüllt. So sei die Fertigung zunächst auf Eis gelegt worden, während Apple und seine Zulieferer die Probleme beheben und an der Zertifizierung der Designs arbeiten. Zudem sei es wegen Covid-19 schwerer für Apple und seine Zulieferer geworden, hin und her zu reisen, um die Spezifikationen aus erster Hand zu bestätigen.

Bloomberg News berichtet, der Produktionsstopp könnte zu späteren Auslieferung und einem knapperen Angebot führen, sobald das Gerät auf dem Markt sei. Die neue Apple Watch soll laut Bloomberg einen größeren, komplexeren Bildschirm und einen schnelleren Prozessor haben.

Wie bei früheren Neueinführungen dürfte die neue Watch auf dem Apple-Produkt-Event im September angekündigt werden und wahrscheinlich noch vor Jahresende in den Verkauf gehen. Im Juli meldete Apple, dass der Umsatz in seiner Sparte Wearables und Zubehör im dritten Geschäftsquartal per Ende Juni um etwa 11 Prozent auf 8,78 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

