The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2021ISIN NameXS2049614170 MOHAWK CAP.F 19/21 FLRUS2027A1HW00 COMMONW.BK AUSTR.16/21MTNUS2027A1HX82 COMMONW.BK AUSTR.16/21FLRDE000BLB2PE7 BAY.LDSBK.IS.14/21 VARDE0001135457 BUNDANL.V. 11/21US713448DL91 PEPSICO INC. 16/21DE0001108637 BUNDANL.V.11/21NK OZSSDE000DK0HXY9 DEKA NOK FESTZINS 16/21DE0001143709 BUNDANL. KPS 4.9.21XS1483944317 RKI OV.FIN.16(B) 16/21FR0013444841 STE GENERALE 19/21FLR MTNXS2049616464 SIEMENS FIN 19/21 MTNAT0000A11426 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTNDE000A2AAN05 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21DE000BLB70M6 BAY.LDSBK.IS. 19/27DE000DB7XQZ3 DT.BANK MTN 14/21FR0011561000 SCHNEIDER ELECTRIC 13/21FR0013358116 HSBC CE 18/21 MTN