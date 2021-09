Die aktuell längste Serie: Cargotec mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.71%) - die längste Serie dieses Jahr: Verbio 13 Tage (Performance: 36.72%). Tagesgewinner war am Dienstag Steinhoff mit 21,06% auf 0,21 (837% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 70,25%) vor Klondike Gold mit 11,25% auf 0,13 (233% Vol.; 1W 0,75%) und European Lithium mit 6,25% auf 0,05 (79% Vol.; 1W 10,87%). Die Tagesverlierer: Tomorrow Focus mit -7,83% auf 2,12 (145% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,83%), Manchester United mit -7,15% auf 14,28 (76% Vol.; 1W -4,42%), Baumot Group mit -6,43% auf 0,03 (5% Vol.; 1W 39,13%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (15870,04 Mio.), Nvidia (11633,47) und Advanced Micro Devices, Inc. (10925,62) ....

