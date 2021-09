Nach den Verlusten am letzten Handelstag im August dürfte der DAX mit leichten Gewinnen in den September starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15.870 Punkte, nachdem der Index im August 1,9 Prozent zugelegt hatte.Am Dienstag hatte es der DAX zunächst wieder zurück über die Marke von 16.000 Punkte geschafft und das Rekordhoch von 16.030 Punkten schien greifbar. Hinweise auf eine Reduzierung der Corona-Pandemiehilfen ...

