Augsburg (ots) - +++Zukunfts-Know-how für harte Zeiten+++Herbstprogramm 2021 jetzt online+++Marktriesen wie Amazon, Google und Apple setzen die Messlatte hoch, Industriekonzerne ziehen nach: Eins-zu-eins-Kundenansprache, Online-Tracking und neue digitale Formate prägen unser Einkaufsverhalten - beruflich wie privat. Der deutsche Mittelstand hat in der Corona-Krise den Spiegel vorgehalten bekommen: Es gilt, in Sachen Digitalkompetenz deutlich zuzulegen, um die eigenen Zielgruppen im globalen Wettbewerb zu erreichen. Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. hat den Know-how-Bedarf der B2B-Branche erkannt und die große Weiterbildungsoffensive "B2B-Kompetenz-Werkstatt" gestartet."Mit dem rasanten digitalen Wandel wird es essenziell wichtig, Experten in seinem Team zu haben, die den neuen Aufgaben gewachsen sind. In der Praxis zeigt sich, dass aktuelles Marketing-Know-how direkt zum Vertriebserfolg beiträgt und das Unternehmen voranbringt," erläutert Silke Lang, bvik-Vorstand und Leitung Marketing Mobile Hydraulics der Bosch Rexroth AG, die Hintergründe der bvik-Bildungsoffensive der B2B-Kompetenz-Werkstatt.Das neue bvik-Herbstprogramm startet im September mit fünf berufsbegleitenden Intensiv-Kursen (Themen siehe unten). Ziel der Schulungen ist es, die Brücke von der Wissenschaft zur direkten Anwendung in B2B-Unternehmen zu schlagen, erklärt Ramona Kaden, Geschäftsführerin des bvik.Interaktives Lernkonzept funktioniertDa Zeit die knappste Ressource ist, setzt das bvik-Lernkonzept auf einen fließenden Übergang zwischen Lernen und Tagesgeschäft. Das Feedback aus den ersten Seminaren der Reihe zeigt: "Die Gestaltung des Kurses als Workshop bietet Raum für einen stetigen Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern und ermöglicht zielgerichtetes Feedback zu praxisbezogenen Problemstellungen," sagt Susanne Kuhn, tätig im Bereich Vertriebscontrolling des Traditionsunternehmens Lutz Pumpen GmbH. Die Teilnehmerin des Start-Seminars "Datengetriebenes Management Hands-on erlernen" freut sich: "Das neue Wissen konnte ich noch während des Kurses direkt in das eigene Unternehmen einbringen.Hierdurch ist es uns gelungen, valide Daten zu generieren, unternehmerische Fragestellungen neu zu betrachten und konkrete Strategien zu entwickeln, die uns schnell zum Erfolg verholfen haben."Harte Zeiten werden kommen - agil und schlank"Wir gehen als Marktbeobachter davon aus, dass sich das B2B-Marketing in Deutschland auf harte Zeiten einstellen muss. Den Kopf in den Sand zu stecken ist keine Option. Trotz aller Budget-Restriktionen sollten die Entscheider in Kompetenzen und Fähigkeiten der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Die schlanken, agilen und innovativen Jahre werden kommen," ermutigt Prof. Dr. Carsten Baumgarth, Professur für Marketing, insbesondere Markenführung, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin).B2B-Kompetenz-Werkstatt - Herbstprogramm 2021- SEO verstehen, anwenden und steuern Grundlagen, Tools und Benchmarks 14. September - 11. November 2021- Content erfolgreich produzieren!Analysieren, Umsetzen und Kontrollieren27. September - 6. Dezember 2021- Digitale Sichtbarkeit durch Social Media Strategie, Begeisterung und Leads 5. Oktober - 23. November 2021- Marketing- & Sales Automation erfolgreich einführen! Kunden personalisiert, effektiv und effizient erreichen 28. Oktober - 13. Dezember 2021- KI erfolgreich in der B2B-Kundenkommunikation einsetzen! Marketing- und Sales-Prozesse durch Chatbots revolutionieren 28. Oktober - 9. - SEO verstehen, anwenden und steuern Grundlagen, Tools und Benchmarks 14. September - 11. November 2021- Content erfolgreich produzieren!Analysieren, Umsetzen und Kontrollieren27. September - 6. Dezember 2021- Digitale Sichtbarkeit durch Social Media Strategie, Begeisterung und Leads 5. Oktober - 23. November 2021- Marketing- & Sales Automation erfolgreich einführen! Kunden personalisiert, effektiv und effizient erreichen 28. Oktober - 13. Dezember 2021- KI erfolgreich in der B2B-Kundenkommunikation einsetzen! Marketing- und Sales-Prozesse durch Chatbots revolutionieren 28. Oktober - 9. Dezember 2021 