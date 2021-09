Arbon (awp) - Der Bauzulieferer Arbonia hat den Verkauf des Fenstergeschäfts abgeschlossen. Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden ihre Zustimmung gegeben haben, sei die Division am Dienstag an die dänische DOVISTA Gruppe übergegangen, teilte Arbonia am Mittwoch mit. Ein "beträchtlicher" Teil des Verkaufserlöses von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...