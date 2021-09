Der internationale Technologiekonzern Andritz hat von Astrabel den Auftrag zur Lieferung einer Tissueanlage für das Werk in Belišce, Kroatien, erhalten. Die Inbetriebnahme ist für 2023 geplant. Das schlüsselfertige Projekt beinhaltet die Stoffaufbereitung, Tissuemaschine mit Luftsystemen und Umwickler sowie die komplette Elektrifizierung, Automatisierung und Pumpen. Dinko Buric, M.D., Bürgermeister der Stadt Belišce, erklärt: "Diese Investition ist nicht nur für Astrabel ein Meilenstein, sondern auch für unsere Stadt. Andritz bietet uns die perfekte Lösung mit lokaler Nähe und der Möglichkeit, Tests und Mitarbeitertrainings an ihrer Tissue-Pilotanlage in Österreich durchzuführen." Astrabel d.o.o. ist ...

