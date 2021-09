Durch sein Konglomerat Berkshire Hathaway hat Warren Buffett im Laufe der Jahre in eine Reihe verschiedener Branchen investiert, von Banken und Fluggesellschaften bis hin zu Energie und Eisenbahnen. Ein Sektor, mit dem er auch vertraut ist, ist das Restaurantgeschäft, da er zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Beteiligung an Restaurant Brands International besaß. Aber selbst eine Legende wie Buffett kann nicht jeden Gewinner an der Börse herauspicken. Das Orakel von Omaha selbst wird zwangsläufig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...